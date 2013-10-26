В марше к годовщине освобождения Украины от фашистов приняли участие более 25 тысяч человек

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Андрей Пинчук заявил, что, по предварительным подсчетам, в участии в праздновании 69-й годовщины освобождения Украины под эгидой ПР приняли участие более 25 тысяч человек, которые приехали в столицу со всей страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«69-я годовщина освобождения Украины от фашистов – это действительно значимое событие для нашей страны. Именно в это время в 1944 году Украина стала по-настоящему свободной от коричневой чумы, и мы обязаны об этом помнить», - отметил Андрей Пинчук.

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По его словам, на празднование в Киев приехали представители из всех регионов страны.

«Сегодняшнее мероприятие на Европейской площади - не политическая акция, это митинг памяти о тех, кто в далеком 1944 году освободил Украину от фашистских захватчиков. И в этот день мы обязаны поклониться ветеранам за их великий подвиг, сказать спасибо работникам тыла, которые работали для фронта, приближая долгожданный День Победы», - резюмировал он.