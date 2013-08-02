Путин поручил отметить освобождение Украины от фашистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

В частности, правительству РФ поручено предоставить до 15 октября предложения об участии «российской стороны в юбилейных мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь, Республике Молдова и в Украине, посвящённых освобождению их территорий от немецко-фашистских захватчиков».

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Кроме этого, российское правительство должно представить предложения об участии России в юбилейных мероприятиях, проводимых странами антигитлеровской коалиции, посвящённых разгрому немецко-фашистских войск, а также 70-летию освобождения Освенцима советскими войсками.

Также поручено увеличить ежегодное финансирование за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета работ по уходу за советскими (российскими) воинскими захоронениями и мемориалами за рубежом.

Кроме этого, правительству поручено до 1 марта 2015 года подготовить предложения об участии 9 мая 2015 года в военном параде в Москве, на Красной площади, подразделений вооружённых сил государств-участников СНГ и стран антигитлеровской коалиции, а также участии ветеранов войны, проживающих в государствах-участниках СНГ и других иностранных государствах, в праздничных мероприятиях в Москве, посвящённых 70-летию Победы в войне 1941-1945 годов.

Путин также поручил организовать демонстрацию лучших советских и российских документальных и художественных фильмов, посвящённых войне 1941-1945 годов, на территории Российской Федерации, а также в загранучреждениях МИДа России, российских центрах науки и культуры и на российских военных базах, расположенных за рубежом.

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Кроме этого, правительство РФ должно организовать работу по поиску неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, обнародованию их имен и вручению им (передачу в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не вручённых ранее.

Как сообщалось, в 2014 году в Украине пройдут праздничные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения ее территории от нацистов в ходе Великой Отечественной войны.