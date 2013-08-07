Главное за день: обзор топ-новостей

Главе УПЦ МП митрополиту Владимиру сделали операцию

Предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшего митрополита Владимира сегодня было планово прооперирован.

В Горловке 8 августа объявлено Днем траура

В связи с производственной аварией 6 августа на заводе ОАО «Концерн «Стирол», которая привела к человеческим жертвам, по решению исполкома 8 августа в городе Горловка объявлено Днем траура.

Концерн Стирол, в одном из цехов которого вчера произошла авария, намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, погибших в результате выброса аммиака. Сегодня были обнародованы имена 5 погибших.

Также в Горловке работают над определением причин аварии. Так, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских считает возможными причинами выброса аммиака на заводе «Стирол» в Горловке человеческий фактор или нарушения технологического процесса. Однако владелец Group DF, в который входит концерн «Стирол», бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что причиной аварии стал не человеческий фактор, а изношенность металла аммиакопровода.

Первое время слухи о выбросе аммиака вызвали у жителей города озабоченность по поводу экологической ситуации в Горловке. Сегодня об отсутствии поводов для паники заявили вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и донецкий губернатор. Так, за последние сутки никто из жителей города не обращался к врачам с жалобами на отравление.

Между тем, Генпрокуратура выясняет, почему на «Стироле» некоторое время скрывали информацию об аварии.

Обама отменил двустороннюю встречу с Путиным из-за Сноудена

Причиной решения Обамы стали Сноуден и отсутствие прогресса по повестке дня.

Москва оперативно отреагировала, заявив, что разочарована решением администрации США отменить запланированную на начало сентября встречу президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы в Москве, поскольку ситуация с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом создана не Москвой.

В Виннице похоронили известного правозащитника Дмитрия Гройсмана

В Виннице сегодня, 7 августа, на Центральном кладбище города «Подлесное» похоронили известного украинского правозащитника Дмитрия Гройсмана. Провести в последний путь 41-летнего Гройсмана собрались сотни людей из разных регионов Украины. Больше часа на кладбище выступали люди, которым в свое время помог правозащитник. Некоторые из них обязан Гройсману жизнью, спасенной от несправедливых репрессий сотрудников правоохранительных органов.

КГГА: "Жовтень" не объединят с другими кинотеатрами

Директор Департамента культуры Светлана Зорина заявляет, что кинотеатр «Жовтень» не планируется реформировать и объединять с «Киевкинофильмом».

«Этот кинотеатр имеет определенное лицо. Я буду поддерживать позицию, чтобы «Жовтень» оставили отдельной единицей», - сказала Зорина.

Золотовалютные резервы Украины тают

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ), по предварительным данным, в июле сократились на 2,3%, или на 526 млн долларов, и на 1 августа составили 22,719 долл.

Азаров обещает, что тарифы на ЖКУ не будут повышаться до 2015 года

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что правительство не допустит повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ни этого, ни в следующем году.

Кужель говорит, что об аресте донецкого оппозиционера знают уже все послы ЕС

В Донецке состоялась акция протеста с требованием освободить из заключения лидера областной «Батькивщины» Матейченка.

Около 150 человек пришли на акцию с многочисленными партийными флагами ВО «Батькивщина», а также партий «УДАР» и «Свобода» и с плакатами: "Давайте вместе молиться за нашу Юлю и нашего Костю", "Косте - волю", "Матейченко свободу немедленно", "Прокуроры, судьи - воры", "Матейченко. Кто следующий?", "За Украину, за ее судьбу, за честь и свободу, за народ!".

Талибы расстреляли полицейских, которые расследовали убийство украинского в Пакистане

В Пакистане в провинции Гилгит-Балтистана местные талибы открыли огонь по группе полицейских, занимавшихся расследованием убийства украинских альпинистов вблизи горы Нанга Парбат, три правоохранители погибли.

Между тем, украинская экспедиция планирует совершить восхождение на Эльбрус, посвященное памяти погибших в Пакистане харьковских альпинистов.

Украина планирует начать переговоры с РФ по Roshen до конца недели

Министерство экономического развития и торговли ожидает, что переговоры о возобновлении поставок кондитерской продукции производства украинской корпорации Roshen могут начаться до конца этой недели или в начале следующей недели.

СМИ: Выводы о неконституционности ассоциации Цареву писали люди Медведчука

Независимый украинский центр «Правовое государство», который подготовил "выводы о неконституционности подписание ассоциации Украины с ЕС", возглавляет экс-представитель Кучмы и друг Виктора Медведчука, заявляют украинские СМИ.

Ранее министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у нее к Олегу Цареву один вопрос: Кто вас попросил это сказать?

В Грузии ответили Медведеву: курс на интеграцию в НАТО пересмотру не подлежит

Правительство Грузии не собирается пересматривать внешнеполитический курс, предусматривающий, в частности, интеграцию страны в НАТО, заявила в среду вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей коалиции "Грузинская мечта" Манана Кобахидзе, комментируя высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о позицию России по этому поводу. Медведев в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2", которое вышло в эфир накануне вечером, заявил, что Россия не может игнорировать возможное появление среди своих ближайших соседей государства-члена НАТО.

Новый посол США представился на украинском языке

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Р. Пайетт сегодня, 7 августа, вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Виктору Майко.