В Горловке 8 августа объявлен днем траура
В Горловке Донецкой области 8 августа объявлен днем траура.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского городского совета, в связи с производственной аварией, произошедшей 6 августа на заводе ПАО «Концерн «Стирол», которая привела к человеческим жертвам, по решению исполкома 8 августа в городе Горловка объявлен днем траура.
В сообщении отметили, что решением исполнительного комитета городского совета образована комиссия для оказания помощи пострадавшим и организации похорон погибших;
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В горсовете также напомнили, что для расследования причин аварии и принятия практических решений по ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим Горловку сегодня, 7 августа, посетили вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, а также представители Генпрокуратуры, МВД и СБУ.
Для контроля за ситуацией на предприятии привлечены соответствующие службы. Постоянно проводятся замеры санитарно-экологического состояния воздуха, грунта и воды, которые свидетельствуют, что все параметры находятся в пределах нормы. Никакой угрозы для жизни, здоровья жителей нашего города, работников предприятия нет.
В полном объеме пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Проведены встречи с семьями погибших. По распоряжению городского головы Евгения Клеп исполкомом решены все организационные вопросы по похоронам.
Окончательное решение о причинах произошедшей аварии будет принято государственной комиссией после проведения соответствующих экспертиз и по итогам следствия.
Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и произошел выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении. На месте работает специально созданная комиссия.
Концерн «Стирол» намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, погибших в результате выброса аммиака.