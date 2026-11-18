Ответ на намерения Путина должен заключаться в сохранении всестороннего единства.

Инициатор войны против Украины Владимир Путин стремится вызвать раскол между США и странами Европы, между странами Европейского Союза и НАТО, а также спровоцировать раскол в обществе отдельных европейских государств.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время дискуссии в рамках презентации аналитического отчета "Модели информационного давления РФ: от Украины до Европы".

Как отметил представитель МИД, нынешние тенденции со стороны России носят угрожающий характер.

Видео дня

"Никто на самом деле не знает, будет ли вторжение в эти страны восточного фланга (НАТО) или нет [Польшу и другие страны Балтии – УНИАН]. Но то, что создаются и условия, и идет определенная информационная подготовка – это абсолютно однозначно", – сказал Тихий.

Также он перечислил факторы, которые заставляют серьезно относиться к действиям России.

Во-первых, Россия вновь поднимает ранее озвученные ультиматумы. В частности, в декабре 2021 года Россия выдвинула ультиматум НАТО, требуя отступить к границам 1997 года.

"Зачем это делалось? – Для создания ложного подтекста и оправдания насильственных действий: "Мы же предлагали решение, а они отказались. Вот мы и начинаем какие-то агрессивные действия". Поэтому тот факт, что они вновь вытащили на поверхность какие-то разговоры об архитектуре безопасности Европы… Какая архитектура безопасности? Не нужна никакая новая архитектура безопасности. Она давно существует. Закреплена в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии, в Стамбульской хартии. И Россия подписалась под этими тремя документами, и Россия их нарушила. Может, нужно об этом поговорить", – подчеркнул Тихий.

Как добавил пресс-секретарь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе контактов с европейскими партнерами настаивает на том, что последовательность шагов должна быть очень четкой: сначала прекращение огня в Украине, переговоры о гарантиях безопасности, мирное урегулирование для Украины, и только после этого начинать обсуждать, как гарантировать и обеспечить безопасность для Европы.

"А не наоборот, как это сейчас пытаются сделать россияне", – добавил Тихий.

Отдельно он отметил, что, судя по имеющимся данным, в том числе от украинских компетентных органов, на 2027 год Россия ставит перед собой "приоритетную задачу трех линий раскола".

"Это раскол между Соединенными Штатами и Европой, раскол внутри ЕС и НАТО – между странами ЕС и НАТО, а также расколы внутри отдельных европейских стран, внутри их обществ, особенно на фоне выборов. Путин делает ставку на эти три раскола", – подчеркнул Тихий.

В этой связи, по его словам, ответ на такие намерения РФ должен заключаться в отстаивании единства "по этим трем линиям", сохранении трансатлантического единства, сохранении внутри Евросоюза Альянса, а также единства внутри обществ.

Россия и Европа: какие планы у Кремля

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Independent, Россия все активнее пытается вернуть себе бывшее советское влияние на Восточную Европу и расшатать единство НАТО. Свои ультиматумы Кремль маскирует под "мирную инициативу", хотя на самом деле стремится заставить Европу обменять собственную безопасность на мир в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: