Фирташ озвучил свою версию причины аварии на «Стироле»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фирташ заявил журналистам в Горловке.

«Это не человеческий фактор. Это износ металла», - сказал Фирташ, отметив, что качество аммиакопровода, согласно существующей инструкции, должно было проверяться в следующем 2014 году.

При этом он еще раз подчеркнул, что причиной аварии был однозначно не человеческий, а технологический фактор, однако следуют дождаться заключения комиссии.

Фирташ также сообщил, что в настоящее время металл газопровода проверяется на прочность, и подчеркнул, что специалисты «Стирола» намерены инициировать пересмотр нормативов и инструкции, которые сейчас действуют в химической промышленности, так как они устарели и уже не соответствуют современным требованиям.

По теме: Главный спасатель называет две вероятные причины аварии на «Стироле»

Говоря о том, насколько можно было защитить работников во время такой аварии, он отметил, что это было невозможно в тех обстоятельствах.

«Каждый выполнял свою работу. Те, кто задают вопросы о противогазах, должны понимать, что у рабочих, находящихся в зоне поражения, практически не было шанса выжить», - сказал Фирташ.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловка произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 23 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.