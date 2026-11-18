Атаки привели к приостановке или нарушению работы 15 из 35 НПЗ.

Удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к сокращению совокупных объемов переработки нефти в России на 45% по сравнению с показателями конца октября. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на анализ двух отраслевых источников.

Так, по данным источников, в результате атак была нарушена или полностью остановлена ​​работа 15 из 35 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов (в середине прошлой недели таких предприятий было 9).

Как отмечает издание, Россия уже сталкивается с нехваткой топлива в ряде регионов, а также с ограничениями экспортных возможностей вследствие ударов по портам. Сокращение объемов переработки может привести к напряженности на мировых рынках топлива и затруднить выполнение Россией обязательств по экспорту дизельного топлива в Соединенные Штаты.

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По оценкам экспертов, из-за атак дронов, которые происходили практически ежедневно на протяжении последних 20 дней, объемы переработки нефти на российских НПЗ сократились до примерно 400 000 тонн в сутки (около 3 млн баррелей в сутки) – по сравнению с более чем 700 000 тонн в сутки в конце октября.

При этом совокупная номинальная мощность российских НПЗ, пострадавших от атак с конца октября, составляет около 500 000 тонн в сутки. Это эквивалентно примерно 54% ​​от общей мощности первичной переработки нефти в стране, которая оценивается в 930 000 тонн в сутки. Как сообщают источники, среди крупных российских НПЗ, пострадавших в результате атак, – предприятия в Рязани, Ярославле, Киришах, а также в Поволжье.

"Тем не менее, по словам источников, несмотря на постепенное снижение производственных мощностей, средний объем переработки нефти в ноябре остается на уровне выше 500 000 тонн в сутки, что лишь на 5–10% ниже показателей сентября и октября", - пишет Reuters.

ВСУ разрушают российскую "бензоколонку"

Как пишет FT, морской импорт бензина в Россию в октябре достиг 390 тысяч тонн. Это разительный разрыв с традиционной ролью РФ как экспортера топлива.

По оценкам аналитиков, производство бензина в России на 13–18% ниже уровня начала 2026 года. При этом эксперты предупреждают, что ситуация может быстро ухудшиться, поскольку Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ.

Также аналитики отмечают, что удары по российским НПЗ стали более качественными: сразу возникает несколько очагов возгорания на каждом из предприятий.

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