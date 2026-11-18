Европейцам с трудом удается добиться места за столом переговоров, не говоря уже о том, чтобы определять их повестку, отмечает аналитик.

Трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и США стала унижением для Европы и продемонстрировала ее полную беспомощность, пишет редактор The Telegraph по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин.

Ко встрече приковано пристальное внимание, и многие считают, что она может стать "знаковым событием", которое поможет разрядить глобальную напряженность. При этом шансы на достижение глобальной стабильности значительно возросли бы, если бы в этот процесс включились и другие державы – в первую очередь европейские страны,

Однако в данной ситуации дискуссии ограничиваются узким кругом влиятельных фигур, у каждой из которых – свои собственные цели и интересы.

Видео дня

И для Си, и для Трампа главный приоритет – урегулирование затянувшегося торгового спора. Кроме того, американский лидер рассчитывает, что его первая после прошлогоднего неудачного саммита на Аляске личная встреча с Путиным поможет добиться того, к чему он давно стремится – прекращения огня в Украине. В то же время Си Цзиньпин и Владимир Путин стремятся укрепить двусторонние отношения путем развития более тесных военных связей, особенно в сфере оборонного производства.

При этом, отмечает Кофлин, хотя встречу в Шеньчжэне сравнивают с Ялтинской конференцией, между этими двумя событиями есть очевидные различия. Ялтинская конференция по крайней мере, формально, была встречей союзников, и европейцы играли в ней ведущую роль.

"Сегодня же европейцев попросту не видно. Им с трудом удается добиться места за столом переговоров, не говоря уже о том, чтобы определять их повестку", - пишет аналитик.

Кофлин подчеркивает: именно внутренняя слабость Европы и ее неспособность выработать единую позицию по вопросам Украины и Ирана привели к тому, что она оказалась на периферии мировых событий.

Встреча в Китае - новости

Как сообщал УНИАН, Путин уже успел провести переговоры с китайским правителем. При этом от Пекина Путину уже досталось немало "дипломатических унижений". По мнению экспертов, россияне переусердствовали со своими нарративами о "Ялте-2", пытаясь "украсть чужое информационное событие, которое должно было стать триумфом лидера Китая".

Трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа запланирована на 19 ноября. Это будет первая личная встреча лидеров трех стран в таком формате. Обсуждение может затронуть войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана, торговлю, ИИ, контроль над ядерными вооружениями и другие глобальные вопросы.

Вас также могут заинтересовать новости: