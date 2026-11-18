Вашингтон может быть вынужден наращивать собственные запасы ядерного оружия в ответ на действия Москвы и Пекина.

Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал и может открыть новую эру мировой нестабильности в этом секторе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на протяжении десятилетий США разрабатывали свою стратегию ядерного сдерживания для противодействия одному противнику – Москве. Однако впервые со времён атомной эры США могут столкнуться с тем, что им придётся сдерживать сразу две страны – РФ и Китай. И всё это может привести к новой гонке ядерных вооружений.

Издание пишет, что только с начала этого десятилетия ядерный арсенал Китая вырос с 200 до 600 ядерных боеголовок. А по данным Пентагона, уже к 2030 году Пекин планирует нарастить эти объемы до 1000. И хотя это все еще значительно меньше, чем у РФ и США, такие темпы являются самыми быстрыми среди всех стран мира.

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До этого момента у РФ и США была простая логика – они должны обладать достаточными ресурсами для того, чтобы выдержать первый удар и нанести ответную ядерную атаку. Эта перспектива взаимного гарантированного уничтожения поддерживала стабильность системы. Однако сейчас многие эксперты считают, что Вашингтону необходимо нарастить производство ядерного оружия, чтобы его хватило и для противодействия Китаю. А это, в свою очередь, может привести к наращиванию ядерных сил и со стороны Москвы.

Впрочем, Пекин, по мнению экспертов, может столкнуться с проблемой наращивания своего ядерного арсенала. Ведь для этого нужны значительные запасы обогащенного урана. За последние шесть лет они у Китая и так удвоились. Однако наращивание даже до 600 боеголовок уже почти исчерпало запасы обогащенного урана Китая. Поэтому Пекину придется обогащать больше, если они хотят достичь цели в 1000 боеголовок.

Журналисты напоминают, что срок последнего двустороннего договора между РФ и США о контроле над ядерным оружием истек в этом году. И РФ предлагала продлить его действие на год. Однако Вашингтон выступает за привлечение к этому процессу и Китая, тогда как Пекин в этом не заинтересован.

Несмотря на это, по мнению издания, Китай может использовать заинтересованность США в ядерном соглашении, чтобы добиться уступок от США в других сферах. В частности, в вопросе поддержки Тайваня.

Ядерное оружие: другие важные новости

В августе издание The Washington Post отмечало, что мир уже движется к новому этапу ядерного противостояния, поскольку старая система постепенно теряет действенность. На фоне выхода РФ и США из договора о контроле над ядерным оружием, а также наращивания темпов производства Китаем, некоторые страны, ранее заявлявшие об отказе от ядерного вооружения, в настоящее время меняют своё мнение. В частности, это касается Южной Кореи и Японии.

NBC News тем временем сообщало, что США готовят новую ядерную стратегию на случай войны с Россией или Китаем. Эта стратегия ставит под сомнение тот подход, который сохранялся на протяжении десятилетий.

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