В Виннице похоронили известного правозащитника Дмитрия Гройсмана

Как передает корреспондент УНИАН, провести в последний путь 41-летнего Гройсмана собрались сотни людей из разных регионов Украины.

Во время прощания и похорон близкие и друзья держали таблички с надписями «Мой друг... Дима Гройсман. Менты и прокуроры УБИЛИ моего друга».

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Больше часа на кладбище возле гроба Гройсмана выступали люди, которым в свое время он помог. Некоторые из них благодарны Гройсману за спасенную жизнь от несправедливых репрессий сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Гройсман умер 5 августа во время командировки в Киеве, в результате сердечного приступа. У него было тяжелое врожденное заболевание сердца.

В течение последних трех лет его преследовали по обвинениям в распространении порнографии.

Сам Гройсман высмеивал открытие этого производства, называя уголовное дело местью за его деятельность. Последнее заседание по этому делу состоялось также сегодня 7 августа. На этом заседании прокурор просила суд закрыть дело в связи со смертью обвиняемого. Объявление судом приговора по этому делу запланировано на понедельник 12 августа.

Справка УНИАН. Дмитрий Гройсман родился в Виннице 15 мая 1972 года. В 1993 – один из основателей Винницкой группы организации Международная амнистия. С 1994 по 2000 – координатор национальной кампании по отмене смертной казни в Украине. В 1998 году создал и возглавил организацию по защите прав человека «Винницкая правозащитная группа».