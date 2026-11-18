На Западе не верят, что текущий переговорный процесс и тем более саммит Путина, Трампа и Си в Китае положат конец войне.

Российский диктатор Владимир Путин пока не готов к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до весны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки западных разведывательных служб.

Такие выводы появились накануне запланированной на четверг встречи Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в рамках экономического саммита в китайском Шэньчжэне. Хотя среди главных тем обсуждения заявлена, в частности, война в Украине, источники издания со ссылкой на западные спецслужбы говорят о желании Путина продолжать войну.

Отмечается, что Москва надеется на новые территориальные завоевания на востоке Украины, а также рассчитывает, что удары беспилотниками и ракетами по Киеву и другим украинским городам истощат украинское сопротивление.

Видео дня

Французский посол в Вашингтоне Орельен Лешевалье считает, что продолжение войны также помогает Путину удерживать политический контроль внутри страны.

"Ему нужна война в Украине, чтобы подпитывать собственное лидерство, собственный нарратив", – заявил дипломат в интервью NYT.

По оценке французского дипломата, само участие Путина в трехсторонней встрече с Трампом и Си Цзиньпином станет для Кремля важным дипломатическим достижением.

"С российской точки зрения это стало бы венцом их дипломатии, ведь они хотят выглядеть равными США и Китаю, которыми они, очевидно, больше не являются", – пояснил Лешевалье.

В то же время Москва продолжает выдвигать максималистские требования на переговорах с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В частности, Россия настаивает на новой архитектуре европейской безопасности, которая предусматривала бы отвод сил НАТО к позициям 1997 года, то есть до расширения Альянса на восток.

От Украины Россия, в свою очередь, требует весь Донбасс и обязательство никогда не вступать в НАТО. Как отмечает NYT, Киев, очевидно, не согласится на такое мирное соглашение.

Саммит Путина, Трампа и Си в Китае

Как писало УНИАН, во время саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября запланирована встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на которой, в частности, могут обсуждаться вопросы войны в Украине. Кремль утверждает, что часть тем для переговоров уже согласована.

В то же время Financial Times сообщает, что согласованной повестки дня нет, Китай не стремится обсуждать войны в Украине и Иране, а встреча может ограничиться преимущественно символической демонстрацией единства лидеров.

Сам Путин заявил, что ожидает значительной пользы от трехсторонней встречи, подчеркнув важность партнерства в условиях экономической фрагментации и роста геополитических рисков.

Вас также могут заинтересовать новости: