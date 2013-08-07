Бойко говорит, что экология от аварии на Стироле не пострадала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко сказал сегодня журналистам в Горловке.

«К счастью, у нас экологическая среда не пострадала. Мы были на месте и сами убедились, что выбросов по окружающей среде, каких-то негативных воздействий нет», – сказал Бойко.

При этом он подчеркнул, что «нам еще предстоит оценить и спрогнозировать так, чтобы вообще таких случаев не было и что делать, если такие случаи возникают».

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«В первую очередь мы должны принять меры для того, чтобы этого в будущем не было», - отметил Бойко.

Кроме того, как сообщили в Государственной экологической инспекции в Донецкой области, специалистами проведен отбор проб почвы на территории концерна «Стирол» для лабораторного исследования.

По словам начальника инспекции Виталия Вишневского, по результатам исследования будут установлены «ориентировочные последствия и влияние на окружающую среду».

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловка произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 22 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.