СМИ: Обама отменил встречу с Путиным из-за Сноудена

Отмена произошла на фоне напряженности, связанной с предоставлением РФ временного убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

При этом, как сообщил неназванный представитель Белого дома, президент США собирается посетить саммит G20 в Санкт-Петербурге, но встреча с российским президентом в рамках саммита не запланирована.

По теме: Обама расстроен из-за утечки информации о шпионаже в интернете

По информации агентства, в среду американские власти планируют проинформировать Россию о решении президента. Личная беседа Путина и Обамы не планируется.

Агентство отмечает, что решение связано не только с ситуацией со Сноуденом, но и с другими вопросами, по которым российская позиция вызывает недовольство в США. В частности, называется проблема ПРО и права человека.