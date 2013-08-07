В Грузии ответили Медведеву: курс на интеграцию в НАТО пересмотру не подлежит

Правительство Грузии не собирается пересматривать внешнеполитический курс, предполагающий, в частности, интеграцию страны в НАТО, заявила в среду вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей коалиции "Грузинская мечта" Манана Кобахидзе, комментируя высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о позиции России по этому поводу.

Медведев в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2", которое вышло в эфир накануне вечером, заявил, что Россия не может игнорировать возможное появление среди своих ближайших соседей государства-члена НАТО.

"Членство в НАТО и евроатлантическое пространство - это наша стратегическая задача и необходимый шаг для нашей обороны. Поэтому, несмотря на позицию премьера России, мы не собираемся пересматривать наш курс", - приводит слова Кобахидзе агентство "Новости-Грузия".

РИА Новости