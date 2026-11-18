Причиной ограничений станут технические работы в ночь на 19 ноября.

Укрзализныця объявила о технических работах в информационных системах. Из-за этого в течение определенного периода времени будет невозможно купить или вернуть билеты, причем как в кассах, так и через сайт или приложения, говорится в сообщении.

Технические работы запланированы на ночь на 19 ноября. Они начнутся после полуночи и продлятся до утра – с 00:30 до 07:10.

"В указанное время для пассажиров будут полностью недоступны оформление и возврат билетов на поезда дальнего и регионального сообщения. Это касается как касс, так и электронных каналов продажи. Проездные документы, приобретенные ранее, сохраняются в приложении", – сообщили в компании.

Видео дня

Есть и исключение – это киевская электричка. "Билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести в приложении без ограничений", – отметили железнодорожники.

Укрзализныця – больше новостей

Напомним, что в начале ноября "Укрзализныця" объявила о запуске нового флагманского поезда "Ярослав Мудрый" по маршруту Киев – Перемышль. Он отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля он отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

В то же время государственная железнодорожная компания после российского удара по вокзалу в Днепре пересмотрит протоколы безопасности, чтобы лучше реагировать на угрозы и обеспечивать эвакуацию людей в безопасные места. В "Укрзализныце" добавили, что РФ нацеливается на вокзалы, платформы, станции и все поезда – как дальнего следования, так и пригородные.

Вас также могут заинтересовать новости: