После предыдущих ударов Украины мост удавалось восстановить за несколько месяцев.

Восстановление Крымского моста может занять несколько лет, а в условиях войны это будет ещё сложнее. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки экспертов.

В среду российские чиновники заявили о намерении восстановить единственную автомобильную переправу, которая напрямую соединяет материковую часть России с оккупированным Крымом. При этом масштабы разрушений на этот раз значительно превышают повреждения, которые мост получал ранее, пишет издание.

Стальная арка длиной почти 230 метров, обрушившаяся в результате украинской атаки, на самом деле была самым сложным элементом всего моста. Её изготовление и установка заняли около двух лет в мирное время. Сначала металлические компоненты изготовили на заводе в Воронеже, затем в течение примерно 11 месяцев конструкцию сваривали на побережье Керченского пролива, после чего провели сложную операцию по установке конструкции.

Видео дня

Профессор инженерии Университета Халифа Андреас Каппос считает, что восстановление автомобильного движения может занять около двух лет, если работы не будут прерываться из-за новых украинских ударов и если опоры моста не получили серьезных повреждений.

Инженер-консультант Дональд Дюзенберри, исследовавший разрушение мостов, отмечает, что даже расчистка обломков будет сложной задачей. По его словам, поврежденная арка является уникальным элементом конструкции, который невозможно просто заменить типовыми секциями.

Несмотря на трудности, Москва, вероятно, направит значительные ресурсы на восстановление сооружения. Его стоимость составляла около 4 млрд долларов, а для Владимира Путина мост имеет особое символическое значение: российский президент лично открывал автомобильную часть в 2018 году.

В то же время переправа остается важной для сообщения с Крымом, в частности для гражданских перевозок. Альтернативные сухопутные маршруты через оккупированные территории пролегают ближе к линии фронта и более уязвимы для украинских ударов.

Ранее мост уже подвергался атакам в октябре 2022 года и июле 2023 года. Тогда России потребовалось примерно четыре с половиной месяца, чтобы восстановить автомобильное движение после первого удара, и почти три месяца – после второго. Однако нынешние разрушения могут значительно затянуть процесс восстановления.

Крымский мост: последние новости

Как писал УНИАН, во время атаки на Крымский мост Украина использовала собственную систему связи на основе "летающих модемов" – сети дронов-ретрансляторов, которая позволяет управлять ракетами и беспилотниками на больших расстояниях без зависимости от Starlink или Starshield.

Между тем Россия уже стягивает к Керченскому проливу дополнительные вспомогательные суда, в частности буксиры, лоцманские и землечерпальные суда, предположительно для аварийно-восстановительных работ и обеспечения судоходства. Металлические конструкции обрушившейся автомобильной арки оказались в Керчь-Еникальском канале, который является единственным глубоководным проходом для крупнотоннажных судов между Чёрным и Азовским морями.

Вас также могут заинтересовать новости: