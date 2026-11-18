Россия лишилась Крымского моста как минимум до весны, но и мостам в Киеве грозит то же самое.

В российско-украинской войне открылось новое направление – битва мостов. Хотя Украина пока выигрывает эту битву, потенциально последствия для нее могут оказаться более болезненными, чем для агрессора. Об этом пишет издание The Economist, анализируя последствия атак для военной логистики обеих сторон.

Так, в результате украинской операции была разрушена часть автомобильного моста через Керченский пролив. Его арочная конструкция и судоходный пролет оказались в воде, заблокировав российский судоходный канал к Азовскому морю. Железнодорожная часть также получила повреждения: движение по ней пришлось ограничить одной колеей. Кроме того, украинские силы уничтожили переправу на автомобильной дороге в Ростовской области, соединяющей Россию с Крымом и используемой для снабжения российской группировки на юге.

Президент Владимир Зеленский назвал разрушение Крымского моста результатом "семиэтапной операции". По словам украинских военных, перед основной атакой ВСУ последовательно уничтожали российскую противовоздушную оборону на полуострове, после чего нанесли серию ночных ударов ракетами и беспилотниками.

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"Наши пилоты стали настолько ловкими и точными, что во время попадания вы даже не увидите, как падает листок с соседнего дерева", – рассказал один из украинских командиров.

В то же время Россия атаковала Киев семью баллистическими ракетами, повредив два моста, соединяющих западный и восточный берега столицы. Было повреждено автомобильное и метрополитенное сообщение, что затруднило передвижение по городу.

Издание отмечает, что украинская ПВО сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков, однако столице удалось существенно ослабить угрозу со стороны российских ударных дронов. Этому способствовала система радиоэлектронной борьбы, так называемая защитная "куполообразная" сеть, установленная над Киевом в сентябре.

Успех украинского противодействия беспилотникам заставил Россию активнее применять баллистические ракеты, запасов которых у нее достаточно.

Крымский мост, по оценке представителя ВМС Украины, Россия не сможет восстановить до весны. The Economist отмечает, что главный вопрос теперь – сколько киевских мостов уцелеет к тому времени.

Война в Украине

Как писал УНИАН, представители США предупредили Путина, что сейчас у него, вероятно, есть последний шанс договориться о мире с Украиной на более-менее приемлемых для него условиях. Уже в январе Конгресс США перейдет в руки демократов, и Трамп уже не сможет подыгрывать Москве, как сейчас.

Однако западные спецслужбы считают, что Путин не согласится на прекращение войны как минимум до весны, поскольку до сих пор верит в способность России захватить Донбасс силой и заставить Украину капитулировать в результате ударов по энергетике.

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