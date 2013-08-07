ГПУ выясняет, почему на «Стироле» вначале скрывали информацию об аварии

Генеральная прокуратура Украины выясняет, почему руководство "Стирола" оперативно не сообщило о чрезвычайной ситуации на заводе и некоторое время скрывало информацию. Об этом в Горловке заявил заместитель генпрокурора Анатолий Пришко, сообщает «5 канал».

Как сказал Пришко, «по имеющейся информации, предварительной информации, сообщение об этом происшествии поступило в органы внутренних дел через некоторое время. Сейчас выясняют почему так произошло, почему не сразу сообщили. Этот вопрос будем исследовать в ходе следствия».

Также следствие рассматривает три версии причины аварии на химическом предприятии. Среди них: неправильная эксплуатация оборудования, нарушение правил безопасности или человеческая халатность. По словам Пришко, во время осмотра трубопровода выявили трещину длиной 10 сантиметров. Оттуда и вытек аммиак. В то же время, прокурор заверил: экологической угрозы в результате инцидента нет.

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Местные же жители говорят, что уже привыкли к выбросам, которые регулярно происходят на "Стироле", передает телеканал.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловке произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 22 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.