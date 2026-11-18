Путина встречал чиновник, занимающий пятое место в высшей партийной иерархии Китая.

Президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина очень по-разному встретили по прибытии в Китай. Председатель Китая Си Цзиньпин встретил Трампа лично возле самолета, в то время как Путина встречал чиновник рангом пониже.

Так, Bloomberg обращает внимание, что Си не только лично встретил Трампа в аэропорту, что само по себе происходит чрезвычайно редко. Когда американский президент спустился по трапу, лидеры двух стран обнялись, что также нетипично для Си Цзиньпина, который предпочитает рукопожатия.

Издание отмечает, что Си Цзиньпин, похоже, очень хотел дать Трампу возможность оказаться в центре внимания, сопровождая президента США по красной ковровой дорожке. Это создает для Трампа столь ценимое им "зрелище", а Си позволяет представить Китай в образе уверенного в себе хозяина, принимающего президента США на своих условиях.

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Вполне возможно, что Си, в числе прочего, делает ответный жест любезности: в сентябре Трамп лично встретил его на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном – случай, подобного которому не было уже шесть десятилетий (если не считать визитов Папы Римского).

Лидеры Китая уже несколько десятилетий практически никогда не встречают прибывших глав государств в аэропорту. Самым высокопоставленным должностным лицом, присутствующим на таких встречах, обычно является вице-президент.

В то же время Владимира Путина по приезду в Китай приветствовал чиновник еще более низкого ранга - Цай Ци – член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, занимающий пятое место в высшей партийной иерархии Китая.

Встреча Путина, Трампа и Си - чего ожидать

СМИ пишут, что на этой встрече лидеры трех стран могут поддержать российское видение войны в Украине и планы Китая в отношении Тайваня. Также стороны могут оказать Трампу определенную помощь в отношении Ирана или обеспечить "экономическую победу" для США.

Однако шансы на заключение реальных соглашений между сторонами - незначительные. И, по мнению журналистов, ключевым итогом этой встречи может стать символическое совместное фото трех лидеров.

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