Европейский Союз поможет Украине укрепить обороноспособность в 2027 году, чтобы противостоять России.

Европейский Союз поможет Украине укрепить обороноспособность в 2027 году, чтобы противостоять России. Об этом комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил на брифинге в Брюсселе.

"По прогнозам Украины, в этом году россияне задействуют около 10 миллионов дронов. А в следующем году – около 20 миллионов дронов", – подчеркнул Кубилюс.

Как добавил комиссар ЕС, Украина при поддержке Евросоюза должна сравняться по этому показателю с количеством своих собственных дронов, и это будет обеспечено.

Видео дня

"Поэтому мы должны увеличить производство вооружения, в котором нуждается Украина, в том числе со стороны ЕС, чтобы добиться результата в 2027 году, а не в 2028 или 2029 годах", – подчеркнул Кубилюс.

В связи с этим, как пояснил комиссар ЕС, Европейская комиссия сегодня внесла предложение с целью укрепления пакета кредитной поддержки Украины за счет привлечения дополнительного инструмента финансирования в размере 45 млрд евро. В частности, 25 млрд евро из этой суммы пойдут на нужды обороны Украины в 2027 году.

"Это очень важное решение как с материальной, так и с политической точки зрения. Оно посылает мощный сигнал, в том числе Путину, о том, что ЕС продолжает выступать на стороне Украины. Стратегия, основанная на расчете, что время играет против Украины и против Европейского Союза, не сработает. Наша поддержка поможет достичь справедливого мира", – заявил Кубилюс.

Как отметил еврокомиссар, инструмент координационной поддержки для Украины поможет Киеву поддерживать обороноспособность в течение 2027 года. Речь идет о закупках всех средств, необходимых для обороны Украины, особенно для укрепления потенциала противовоздушной обороны. Сюда входят дроны и системы противодействия беспилотникам, средства радиоэлектронной борьбы, ракеты и снаряды.

Европейская помощь Украине

Как сообщал УНИАН, Украина вскоре получит от ЕС почти 8 миллиардов евро в рамках инструмента Ukraine Facility.

Европейская комиссия готовит для Украины финансовый кредит в размере 45 миллиардов евро. Эти средства будут погашены за счет будущих российских репараций.

Вас также могут заинтересовать новости: