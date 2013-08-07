Никто из Горловки еще не обращался к врачам из-за аварии на Стироле

Жители Горловки Донецкой области, где 6 августа на ПАО «Концерн «Стирол» произошел выброс аммиака в воздух, не обращались к врачам с жалобами на отравление.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как известно, вчера в 14.00 на территории завода по производству аммиака, во время капитального ремонта цеха № 1, на эстакаде произошла разгерметизация трубы диаметром 150 мм с жидким аммиаком, с последующим выбросами аммиака в воздух.

В 14.30 аварийно-спасательным отделениям концерна «Стирол» выброс аммиака был ликвидирован. Угрозы населению и окружающей среде нет.

В результате чрезвычайной ситуации погибли 5 человек и 22 человека пострадали. Пострадавшие госпитализированы в горловские городские больницы № 2 и 3 и в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина.

Подразделения ГСЧС Украины на ликвидацию аварии не вызывались.

Для установления причин и обстоятельств аварии на месте происшествия работает комиссия во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко.