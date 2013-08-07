Главный спасатель называет две вероятные причины аварии на «Стироле»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских в комментарии журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

«Причина будет названа: либо человеческий фактор, либо нарушение какого-то технологического процесса. Сейчас пока однозначно говорить преждевременно», - сказал Болотских.

Он отметил, что авария на заводе «Стирол» ликвидирована. В настоящее время опасности для работников завода или жителей города Горловки нет.

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Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловке произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 22 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.