Уже минимум дважды с начала саммита Си продемонстрировал пренебрежение российским диктатором.

Российскому диктатору Владимиру Путину не позволили встать рядом с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на общем фото саммита АТЭС в Шэньчжэне. Соответствующее видео опубликовала кремлевская пресс-служба.

На опубликованных кадрах видно, как лидеры США, РФ и Китая общаются между собой, а после встают рядом для протокольного общего фото. Но тут же Си Цзиньпин указал Путину другое место, куда ему необходимо встать.

Если Трампу позволи встать по правую руку от Си, то по левую руку от правителя Китая встала его жена. И только за ней позволили встать Путину, тем самым отделив лидера Китая от российского диктатора. Рядом с Путиным также поставили президента Вьетнама То Лама.

Примечательно, что ранее Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа в аэропорту, когда тот прилетел на саммит. А вот встречать Путина Си уже не поехал, отправив вместо себя главу канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци.

Также следует отметить, что Трампа встречали в аэропорту под гимн США, а Путина - под одну из мелодий "Щелкунчика" Петра Чайковского.

Саммит в Китае

Как писал УНИАН, саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне (Китай). Тема встречи вопросы торговли и развития искусственного интеллекта. Однако особое внимание привлекает встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита.

Путин прилетел первым и уже успел провести переговоры с китайским правителем. Трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа запланирована на 19 ноября. Это будет первая личная встреча лидеров трех стран в таком формате. Обсуждение может затронуть войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана, торговлю, ИИ, контроль над ядерными вооружениями и другие глобальные вопросы.

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