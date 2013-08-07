Новый посол США представился на украинском языке (видео)

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Р. Пайетт сегодня, 7 августа, вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Виктору Майко.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США.

Впоследствии посол вручит верительные грамоты Президенту Украины Виктору Януковичу.

«Посол Пайетт с нетерпением ждет церемонию вручения верительных грамот Президенту Януковичу», - говорится в сообщении.

В свою очередь посольство США обнародовало видеообращение нового посла к украинцам.

В нем Джефф Пайетт рассказывает о себе и целях, которые он ставит перед собой на новой должности, а также призывает всех украинцев к диалогу с помощью социальных сетей. Посол Пайетт обещает ответить на вопросы на своем новом видеоблоге.

По теме: Следующий посол США изучает украинский язык по передачам жены Гонгадзе

Как сообщал УНИАН, Джеффри Р. Пайетт – дипломат высшего эшелона дипломатической службы США, прибыл в Киев 3 августа 2013 года в качестве восьмого посла Соединенных Штатов Америки в Украине.

В течение 24-летней карьеры в Государственном департаменте Джеффри Пайетт работал в Азии, Европе и Латинской Америке. С мая 2010 по июль 2013 года он работал в должности главного заместителя помощника Государственного секретаря – заместителя руководителя Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. С августа 2007 по май 2010 года Пайетт был заместителем председателя дипломатической миссии США в Международных организациях в Вене, представляя Соединенные Штаты в Международном агентстве по Атомной Энергии и других технических агентствах ООН.

Пайетт вырос в Ла-Хойе, штат Калифорния, имеет магистерскую степень по международным отношениям от Йельского университета, а также степень бакалавра по политическим наукам от Университета Калифорнии в Ирвайне.