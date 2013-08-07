«Стирол» выплатит семьям погибших по миллиону гривен

Компенсация будет перечислена в течение недели. Кроме того, как отмечается, предприятие возьмет на себя выплату всех связанных с этой компенсацией налогов, а также оплатит лечение и реабилитацию всех пострадавших сотрудников и окажет им материальную помощь, сообщили в пресс-службе холдинга.

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«Размер этой помощи будет определять специально созданная на предприятии комиссия, которая будет учитывать как медицинские показания, так и социальное положение сотрудников. Предприятие также выделит средства на оплату обучения детей пострадавших работников в профессиональных и высших учебных заведениях», - отметили в пресс-службе холдинга.

Все выплаты, подчеркнули в пресс-службе, производятся в дополнение к компенсациям, предусмотренным законодательством.

Комментируя случившееся, основатель и глава наблюдательного совета Group DF, владеющей холдингом OSTCHEM, Дмитрий Фирташ подчеркнул: "Я глубоко и искренне сочувствую семьям, которые потеряли родных, и трудовому коллективу, который потерял коллег и друзей. Сейчас наша забота – поддержать их в трудную минуту и сделать все возможное для наших сотрудников, которые сейчас находятся на лечении».

Фирташ также поблагодарил коллектив завода за профессиональное и своевременное выполнение всех регламентов и инструкций, благодаря которому авария на аммиакопроводе была устранена за 30 минут и не составила экологической угрозы населению.

Как сообщал УНИАН, авария на аммиакопроводе произошла 6 августа на заводе № 1 во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и произошел выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 23 госпитализированы с ожогами и отравлением. На месте работает специально созданная комиссия. Руководство «Концерна Стирол» предоставляет всю возможную информацию и поддержку в расследовании причин аварии.

Сегодня премьер-министр Николай Азаров заявил, что Кабинет министров Украины проведет отдельное расширенное заседание, посвященное аварии на заводе концерна «Стирол» в Горловке.

Кроме того, Президент Виктор Янукович в ближайшее время ожидает отчета правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на «Стироле».