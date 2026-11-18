Если Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, это коренным образом изменит функционирование российской экономики.

Морской импорт бензина в Россию в октябре достиг 390 тысяч тонн. Это разительный разрыв с традиционной ролью РФ как экспортера топлива, который подчеркивает уязвимость страны перед украинскими атаками на топливную инфраструктуру, пишет газета Financial Times.

В этом году удары Киева по НПЗ погрузили Россию в самый серьезный топливный кризис со времен распада Советского Союза. Ситуация стабилизировалась после того, как Москва ввела чрезвычайные меры для обеспечения рынка и увеличила импорт, в частности из Марокко, Турции, Индии и Египта.

"Россия постепенно меняет свою позицию на мировом рынке нефтепродуктов, превращаясь из крупного центра экспорта топлива во всё более важный рынок импорта. Это впечатляющий разворот", – отметил ведущий аналитик по вопросам нефтепереработки и моделирования компании Kpler Сумит Ритолия.

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По данным FT, Россия начала импортировать бензин морским путем в июле. Грузы поступали в северные порты на Балтийском море вблизи Санкт-Петербурга и на побережье Белого моря, чтобы избежать атак дронов в Черном море.

По оценкам белорусского аналитического центра Beroc, в июле Россия также импортировала рекордные объемы бензина из соседней Беларуси. С тех пор она получила более 600 тыс. тонн беларуского бензина. Из-за этого Минск был вынужден перенаправить поставки с других экспортных рынков и загрузить свои НПЗ почти на полную мощность.

Беларуские НПЗ и индийский НПЗ "Вадинар", на долю которого приходится весь объем поставок бензина из Индии в Россию, в основном перерабатывают российскую нефть.

Еще 8 тыс. тонн бензина в Россию с лета поступило из Казахстана. Широкая география поставщиков, по мнению FT, свидетельствует о том, что Москва пытается всячески обеспечить дополнительные объемы бензина.

Аналитики считают, что импорт бензина для Кремля перестал быть лишь краткосрочным решением, а превратился в важную часть удовлетворения долгосрочного спроса.

"Речь уже идет не только о преодолении случайных региональных дефицитов. Импорт становится все более важной частью усилий России по сбалансированию внутренних поставок бензина в условиях продолжающихся перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов", – отметил Ритолия.

По оценке аналитика московской брокерской компании Finam Сергея Кауфмана, производство бензина в России на 13–18% ниже уровня начала 2026 года.

При этом эксперты предупреждают, что ситуация может быстро ухудшиться, поскольку Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ.

"Украина неоднократно наносила удары по некоторым из крупнейших и наиболее сложных российских НПЗ, которые в целом имеют более высокий выход бензина, чем более простые предприятия", – указал Ритолия.

По его словам, потеря 1 млн баррелей в сутки мощностей по переработке нефти на таких НПЗ может гораздо сильнее повлиять на наличие бензина, чем эквивалентное сокращение на менее сложных заводах.

Старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" Сергей Вакуленко подчеркнул, что атаки уже вызывают "серьезные проблемы", а не просто неудобства.

"Если Украина сможет наносить удары такого же масштаба и такой же интенсивности каждые две-три недели в течение нескольких месяцев, это коренным образом изменит то, как работает российская экономика", – добавил он.

Украинские удары по НПЗ в России – последние новости

17 ноября подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, расположенному в полутора тысячах километров от границы.

14 ноября сообщалось, что за то время, пока Украина не наносила удары по российским НПЗ, нефтяные компании могли накопить дополнительные резервы. Однако после возобновления украинских атак этих запасов, вероятно, хватит лишь примерно на одну неделю потребления в масштабах всей страны.

9 ноября стало известно, что "Роснефть" ввела ограничения на продажу бензина на своих заправках во всех регионах России.

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