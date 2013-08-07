Расследовавших убийство украинцев в Пакистане полицейских расстреляли талибы

Нападение произошло поздно вечером в понедельник, 5 августа, сообщает Reuters. По данным агентства, боевики открыли огонь по колонне автомобилей с сотрудниками полиции во время движения.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов, совершавших восхождение на гору Нанга-Парбат.

Погибли 9 альпинистов, среди которых трое украинцев (Сергей Свиргун, Бадави Кашаев, Дмитрий Коняев), и местный гид-проводник. Ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая группировка, близкая к пакистанскому крылу Талибана.