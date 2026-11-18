В настоящее время такая возможность маловероятна, поскольку сухопутные войска России полностью сосредоточены на войне против Украины.

Прямая военная агрессия России против Польши или Литвы в настоящее время маловероятна. Однако Россия может прибегать к различным провокациям с информационными вбросами, чтобы проверить готовность НАТО к реагированию.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин заявил во время дискуссии в рамках презентации аналитического отчета "Модели информационного давления РФ: от Украины до Европы".

"Если брать Московский, Ленинградский округ, особенно Калининградский район, территорию Республики Беларусь – там наблюдается усиление логистической составляющей. Это дополнительное развертывание складов, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, развертывание определенных полевых узлов связи. Но определенное наращивание присутствия на территории Беларуси – это ракетные оперативно-тактические комплексы. Все это наблюдается", – сообщил Ерин.

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Однако он отметил, что основные усилия сухопутной составляющей России сосредоточены, в первую очередь, на театре боевых действий в Украине.

"Пока Москва сосредоточена на Украине, вероятность какой-либо прямой военной агрессии против стран Балтии или Польши маловероятна", – подчеркнул Ерин.

Он добавил, что активность России проявляется не только в информационном поле, где россияне создают определенную почву или проводят какие-то вводящие в заблуждение действия. Кроме того, РФ прибегает к определенным провокациям на военных или логистических объектах, предпринимает попытки проверить на прочность 5-ю статью НАТО о коллективной обороне и готовность Альянса реагировать на определенные действия и т. д. Такие действия сопровождаются информационными вбросами и попытками показать уязвимость Сувальского коридора между Польшей и Литвой. Таким образом, РФ делает это, чтобы создать впечатление, будто НАТО не успеет отреагировать в странах Балтии. С помощью таких информационных операций РФ стремится сломить возможное сопротивление в этих странах, которое может возникнуть.

В то же время Украина постоянно взаимодействует с партнерами и проводит множество мероприятий по выработке совместной стратегии и передаче украинского опыта для более эффективной реакции наших партнеров.

Война в Украине – перспективы завершения

Как сообщал УНИАН, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может обостриться.

При этом на передовой наблюдается замедление наступления Москвы в Украине в этом году. Одна из причин – значительные потери армии РФ на поле боя.

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