У Лукаш к регионалу Цареву один вопрос: Кто вас попросил это сказать?

Соглашение об ассоциации с Европейский Союзом не противоречит Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам министр юстиции Елена Лукаш.

“Любые упреки относительно несоответствия проекта Соглашения об ассоциации действующему законодательству являются бессодержательными и бессмысленными”, - отметила Лукаш.

По теме: Герман поставила Царева на место

Она объяснила, что само Соглашение об ассоциации с ЕС и его содержание отвечает действующему законодательству Украины и может быть подписано тогда, когда стороны будут к этому готовы.

“Изменения в Конституцию состоятся, я так думаю, уже после того, как мы более крепко и плодотворно заработаем с Европейским Союзом. Их советы и их стандарты будут нуждаться в изменении норм, касающихся судоустройства и статуса судей, совершенствования антикоррупционного законодательства, совершенствования норм о государственной службе, норм о прокуратуре, и уже тогда постепенно мы обязательно будем менять Конституцию”, - сказала Лукаш.

В то же время, комментируя недавнее заявление народного депутат от Партии регионов Олега Царева относительно несоответствия Соглашения об ассоциации Конституции Украины, министр юстиции отметила: “Безусловно, тот, кто хочет оспаривать его, может воспользоваться этой возможностью, хотя я вообще сложно представляю механизм такого оспаривания. А вообще, когда я слышу подобные упреки от лиц, которые не имеют надлежащего уровня профессиональной подготовки, правового образования и демонстрируют чьи-то мнения, мне всегда хочется спросить: «Кто вас попросил это сказать?». Это единственный вопрос, который есть у меня к Цареву: «Кто вас попросил это сказать?”, - отметила Лукаш.

Как сообщал УНИАН, в интервью журнала «Форбс» Царев заявил, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины.

«У меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не значит, что Украина не сможет подписать ассоциацию – сможет, но только после изменений в Конституцию, а это нескорая процедура», - сказал Царев.

Он также предположил, «что на последней встрече президентов в Севастополе Путин дал понять: Россия не сможет поддерживать Януковича в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС».