Стали известны имена погибших на заводе «Стирол»

Стали известны имена «стироловцев», погибших вчера, 6 августа, в результате аварии на аммиачном заводе № 1 концерна «Стирол». Список приводит сайт gorlovka.ua.

1. Горбунов Виктор, 43 года, бригадир-монтажник

2. Китнанов Александр, 26 лет, монтажник

3. Олейник Вячеслав, 35 лет, монтажник

4. Степанский Николай, 47 лет, электрогазосварщик

5. Мукринский Роман, 29 лет, монтажник

Тем временем председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий сообщил, что всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь, в области есть все необходимые для этого медикаменты. Семьям пятерых погибших будет оказана помощь - на месте работает председатель фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Он уточнил, что в больницах остается 21 пострадавший. В то же время пресс-служба ГСЧСУ сообщает, что в больницах - 22 людей.