Кужель: Об аресте донецкого оппозиционера знают все послы ЕС

В Донецке сегодня перед зданием областной прокуратуры прошла акция протеста представителей оппозиционных сил с требованием освободить из заключения лидера областной организации ВО «Батькивщина» Константина Матейченко.

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 человек пришли на акцию с многочисленными партийными флагами ВО «Батькивщина», а также партий «УДАР» и «Свобода» и с плакатами: «Давайте вместе молиться за нашу Юлю и нашего Костю», «Косте – волю!», «Матейченко волю немедленно!», «Прокуроры, судьи – воры!», «Матейченко. Кто следующий?», «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!».

Выступающие на митинге заявляли о незаконности ареста и. о. председателя Донецкой областной организации ВО «Батькивщина» Константина Матейченко и требовали его освобождения, периодически скандируя: «Банду геть!», «Волю – Косте! Волю – Юле!». Митингующие напомнили власти, что у Матейченко в семье четверо малолетних детей, самому младшему из которых всего два года.

В акции протеста участвовали народные депутаты Украины Александра Кужель и Сергей Пашинский.

В своем выступлении Кужель осудила действия нынешней власти в Украине по отношению к оппозиционерам и потребовала освобождения политических заключенных.

«Они это уголовное дело (в отношении Матейченко) открыли в период предвыборной компании, чтобы его снять с парламентских выборов и забыли об этом. Господин регионал (Сергей Клюев, который баллотировался по одному избирательному округу с Матейченко – УНИАН) поехал в Верховную Раду, а это дело автоматически крутилось», - сказала Кужель.

При этом она добавила: «То, что они Матейченко посадили, они сделали его национальным героем…Посадили с нарушением всех юридических норм! И после суда первой инстанции взять под стражу в зале суда – это просто ужас. Матейченко ни одного суда не пропустил, и был залог за него 17 тыс. грн».

Кужель сообщила, что оппозиция обратился в Европейский суд и будет добиваться справедливости.

«Мы готовим решение в Европейский суд, Арсений Яценюк доложил всем послам Европейского Союза, мне вчера звонили из Европейской комиссии, чтобы мы дали материал», - сказала оппозиционерка.

Кужель сказала также, что сегодня Пашинский поедет в Артемовское СИЗО, где сейчас заключен Матейченко.

По завершению митинга участники акции приняли резолюцию, которую направили на имя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и прокурора Донецкой области Олега Сюсяйло.

В резолюции заявлено, что арест Матейченко расценивается митингующими «как очередное преступление судебной системы в отношение представителя оппозиции» и является «началом новой волны политических репрессий».

Подписавшие резолюцию потребовали у прокуратуры поддержать ходатайство защиты об изменении меры пресечения на не связанную с ограничением свободы, а также снять все политически мотивированные обвинения в рамках уголовного дела и прекратить политические репрессии относительно членов оппозиционных партий в Донецкой области.

В случае не исполнения выдвинутых требований, митингующие угрожают начать массовые акции протеста против произвола власти.