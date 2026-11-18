Ле Пен уже неоднократно обещала, что в случае своего прихода к власти обязательно урежет помощь Украине.

Германия пытается закрепить такую схему финансирования, которая позволит ЕС и дальше легко направлять средства Украине, даже если ситуация в блоке начнет кардинально меняться.

Речь идет и о том, чтобы подстраховаться на случай, если общественный энтузиазм в отношении поддержки Киева в Европе начнет угасать, и на случай возможной победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в следующем году, пишет Politico.

Ведь Ле Пен уже неоднократно обещала, что в случае своего прихода к власти обязательно выполнит предвыборное обещание и существенно урежет помощь Украине.

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Немецкий "страховой план"

План Берлина заключается в том, чтобы дать Евросоюзу финансовую свободу маневра для получения дополнительных средств Украине. Речь идет о суммах сверх тех 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже предложила в рамках следующего семилетнего бюджета блока.

Эта схема, которая называется "headroom" (буквально - "запас места"), позволит в будущем привлекать финансирование для Украины, при этом не требуя сразу огромных и политически непопулярных расходов, пишет СМИ.

"Финансирование Украины сегодня является более спорным вопросом, чем когда-либо", - заявил один из европейских чиновников. И такая ситуация, добавил он, станет "еще более острой", если Марин Ле Пен победит на президентских выборах во Франции в апреле.

Конец единогласного принятия решений

Принятие долгосрочного бюджета и соответствующей схемы "headroom" требует единогласной поддержки всех стран-членов ЕС. Но, если план Германии удастся, то дальнейшие решения о заимствованиях будут приниматься только квалифицированным большинством голосов.

Это существенно затруднит возможность одной отдельной стране заблокировать помощь Украине - об этом рассказал европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров.

"В сегодняшнем геополитическом мире эта [необходимость единогласия] не имеет смысла", - отметил дипломат.

Внутренний фронт

Берлин переживает не только из-за Франции и других традиционных противников помощи Украине - таких как Венгрия и Чехия. Не меньшую тревогу вызывает и собственная политика в Германии.

Так, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала исторические победы на выборах в землях на востоке страны и значительно опередила в опросах консервативную партию канцлера Фридриха Мерца.

И одной из главных причин такого успеха стала критика Берлина за расходы на поддержку Украины, говорится в материале.

Козырь Берлина

Именно эта внутренняя политическая реальность объясняет, почему Фридрих Мерц так стремится включить помощь Украине в следующий долгосрочный бюджет ЕС и увеличить, по его словам, "распределение бремени" между странами блока.

Привязывая поддержку Киева к бюджетным переговорам, Мерц также неявно угрожает: если какие-то страны попытаются заблокировать план "headroom" или откажутся от помощи Украине - он готов сократить немецкие взносы в фонды регионального развития ЕС. А именно от этих фондов больше всего зависят восточноевропейские страны.

Другие новости о финансировании Украины

Ранее УНИАН сообщал, что республиканцы угрожают сократить финансирование Украины в оборонном бюджете США. Конгрессмены пытаются использовать положения об Украине в главном оборонном законопроекте о бюджете Пентагона в качестве инструмента давления на демократов по одному из вопросов.

В то же время мы рассказывали о том, что Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на миллионы долларов. В частности, страна направит еще 45 млн долларов на Чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

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