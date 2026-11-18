Отечественные аграрии опередили даже традиционного ведущего поставщика – Турцию.

Украина увеличила поставки лука на европейский рынок в текущем году более чем в четыре раза. Об этом со ссылкой на данные таможенной статистики ЕС сообщает Mundus Agri.

Так, за период до 25 октября экспорт украинского лука в ЕС достиг уровня 10,93 тыс. тонн по сравнению с 2,54 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (+330,1%). Украина заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков лука в ЕС, опередив Турцию, объем поставок которой сократился почти в четыре раза.

При этом общие объемы закупок лука Евросоюзом за отчетный период сократились на 34,3% – с 364,88 тыс. тонн до 239,64 тыс. тонн. Таким образом, доля Украины в импорте лука в Европу увеличилась даже не в четыре, а почти в семь раз – с 0,7% до 4,6%.

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Крупнейшим поставщиком лука в ЕС остается Египет, однако его экспорт сократился на 61,9% – до 49,21 тыс. тонн. Значительно сократились также поставки из Турции – на 74%, до 10,67 тыс. тонн, и из Новой Зеландии – на 32,3%, до 30,67 тыс. тонн. Зато Перу увеличило экспорт на 5,1% – до 39,98 тыс. тонн, Чили – на 18,1%, до 28,83 тыс. тонн, а Сербия – на 81,3 %, до 11,24 тыс. тонн.

Цены на лук в Украине – последние новости

В конце октября в Украине впервые за долгое время выросли цены на лук. Подорожание овоща связано с похолоданием на большей части территории страны. В то же время лук высокого качества фермеры предпочитают закладывать на хранение до лучших времен. Поэтому цены на лук в среднем выросли на 33% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты предупреждают, что весной Украина может столкнуться с высокими ценами на лук и его дефицитом. Это объясняется, в частности, экспортным спросом. Продукция уже отгружается в Молдову, Румынию и Болгарию, причем зарубежные покупатели интересуются не только луком, но и картофелем, а также другими овощами.

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