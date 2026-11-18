Гарри отслужил в британской армии 10 лет, дважды побывав в горячих точках.

Принц Гарри заявил, что готов вернуться на службу в британские вооруженные силы, если возникнет такая необходимость, в частности из-за российской угрозы. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью The Telegraph во время неофициального визита во Львов на прошлой неделе.

Гарри подчеркнул, что отсутствие непосредственных боевых действий на британской территории не означает, что страна находится вне конфликта с Москвой.

"То, что к нам не летят дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны", – заявил принц.

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Он также отметил, что европейские страны уже осознали масштаб российской угрозы, однако выразил опасение, что континент может начать конфликтовать сам с собой.

По словам герцога, нынешняя геополитическая ситуация вызывает беспокойство, и бывшие военнослужащие должны быть готовы вновь выполнять свои обязанности.

"Если меня попросят снова записаться [в армию], если возникнет такая необходимость, то я на все 100 процентов буду там, чтобы служить своей стране вместе со своими коллегами-ветеранами и военнослужащими", – сказал Гарри.

Как отмечает The Telegraph, герцог Сассекский прослужил в британской армии десять лет, в частности дважды побывал в командировке в Афганистане в качестве пилота ударного вертолета Apache. Военную карьеру он завершил в 2015 году.

За время полномасштабной агрессии РФ он уже четыре раза посетил Украину.

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Как писал УНИАН, в конце прошлой недели принц Гарри в четвертый раз посетил Украину и побывал во Львове на Всеукраинских Играх Непокоренных, где поддержал украинских ветеранов и военнослужащих во время соревнований. Он подчеркнул, что Украина победит в войне и сможет стать успешным государством благодаря опыту, приобретенному в условиях войны.

Также мы писали, что в августе стало известно о намерении принца Гарри и Меган Маркл переехать из Калифорнии в Великобританию, где они будут жить в частном доме недалеко от Лондона. Их дети, Арчи и Лилибет, как сообщалось, с сентября должны были учиться в одной из британских школ.

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