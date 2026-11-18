Первые оценки уже почти неприличны: GTA VI держится около 98-99 баллов, критики массово ставят 10/10.

Серверы PlayStation "легли" в преддверии релиза долгожданной культовой игры GTA 6. Об этом сообщает сервис downdetector.

Отмечается, что за считаные часы до выхода новой части GTA по всему миру начались сбои в работе PlayStation Network.

Игроки жаловались, что не могут войти в свои аккаунты, открыть PlayStation Store и получить доступ к облачным игровым библиотекам.

Видео дня

Причиной сбоя мог стать наплыв игроков перед выходом GTA 6, запланированным на сегодняшний день. Однако Sony пока этого не подтвердила.

Из-за разницы часовых поясов Новая Зеландия первой в мире получила доступ к GTA VI. У нас официальный релиз впереди, но 13 лет ожидания фактически уже закончились.

А первые оценки уже почти неприличны: GTA VI держится около 98-99 баллов, критики массово ставят 10/10.

Стоит отметить, что Sony выпустила обновление системы, которое следует установить в релиз GTA VI 19 ноября.

Выход GTA 6

На фоне огромного ажиотажа многие геймеры захотят подготовить свое железо к запуску игры. Для этого совсем не обязательно бежать за новым телевизором: современные модели уже предлагают настройки, которые позволяют заметно улучшить качество картинки и сделать геймплей комфортнее. Эксперт Pocket-lint посоветовал, какие функции стоит активировать, а какие лучше сразу выключить.

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