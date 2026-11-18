Путину советуют договориться, пока не поздно.

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью заключить соглашение до изменения политического баланса в Вашингтоне. Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как поясняет издание, американская сторона пытается убедить Москву не затягивать с достижением договоренностей. Причина заключается в возможном укреплении позиций демократов в Конгрессе США. Если они получат контроль над законодательным органом, это может привести к возобновлению двухпартийной поддержки Украины и увеличению военной и финансовой помощи Киеву.

Переход Конгресса в руки демократов также будет означать усиление контроля за контактами администрации Дональда Трампа с Кремлем и, вероятно, парламентские расследования и слушания по поводу этих контактов. В таком случае возможности Белого дома проводить собственную политику в отношении России будут ограничены.

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The Kyiv Independent отмечает, что эта стратегия стала особенно заметной после того, как в сентябре Россия отказалась от запланированных трехсторонних переговоров с участием Украины и США. Встречу, которую изначально планировали провести в начале октября, отменили после обвинений Кремля в адрес Киева в якобы попытках сорвать российские "выборы". Отказ Москвы совпал с новой волной российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

После этого Вашингтон изменил аргументацию, подчеркивая, что России стоит воспользоваться возможностью договориться, пока нынешняя американская администрация имеет пространство для дипломатического маневра. Как отмечает автор публикации, похоже, этот подход дал результат: Москва согласилась вернуться к переговорам в ноябре.

Впрочем, Кремль пока всё равно не демонстрирует готовности отказываться от максималистских требований. Главным камнем преткновения остаётся Донбасс: Москва настаивает на передаче ей территорий Донецкой и Луганской областей, которые российские войска не смогли захватить военным путём.

Вдобавок к этому Россия теперь требует капитуляции еще и от НАТО, выдвигая как условие отступление Альянса к границам 1997 года.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, европейские чиновники и дипломаты в основном не верят в готовность Путина к реальным мирным переговорам, но продолжают участвовать в переговорном процессе, чтобы не потерять влияние на его ход и не допустить сценария, при котором США договорились бы с Россией без учета интересов Украины и европейских союзников.

Между тем западные спецслужбы считают, что Путин надеется на дальнейшие территориальные завоевания на Донбассе и истощение Украины ракетно-дроновыми ударами. Французские дипломаты полагают, что война также помогает Кремлю поддерживать внутреннюю политическую стабильность.

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