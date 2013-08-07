Главе УПЦ МП митрополиту Владимиру сделали операцию
19:00, 07 августа 2013Общество
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Предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшего митрополита Владимира планово прооперировали.
Митрополит Владимир (справа)
«Сегодня, 7 августа, в медицинском центре «Универсальная клиника «Оберег»», где Предстоятель УПЦ получает медицинскую помощь и наблюдается, Блаженнейшему митрополиту Владимиру проведена плановая операция», - сообщает сайт Православие в Украине.
«Перед операцией Блаженнейший Митрополит Владимир принял Святые Христовы Таинства, сделал соответствующие распоряжения и попросил святых молитв верующих Украинской православной церкви. По информации специалистов клиники «Оберег», операция прошла успешно, состояние пациента отвечает объему оперативного вмешательства», - отмечается в сообщении.
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