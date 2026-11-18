Игра официально станет доступна с полуночи 19 ноября, и часть планеты уже пересекла этот временной рубеж.

Долгожданная Grand Theft Auto VI уже вышла. Доступ к игре получили регионы мира, где уже наступило 19 ноября. Вместе с тем появились и отзывы о новой игре Rockstar Games, которая теперь претендует на звание одного из самых выдающихся проектов в истории видеоигр. Как свидетельствует сайт-агрегатор обзоров Metacritic, новинка на данный момент имеет 99 баллов из 100 на основе оценок 153 критиков, игравших на PlayStation, и 14 критиков, опробовавших игру на Xbox.

Издание Variety отмечает, что такой результат позволил GTA 6 сравняться с оригинальной версией The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo 64, выпущенной в 1998 году. Обе игры теперь делят первое место в рейтинге самых высокооцененных видеоигр на этой платформе.

Особенно высокую оценку проекту поставил журнал Game Informer – 10 из 10. Его обозреватель Мэтт Миллер отметил не только масштаб и техническую составляющую игры, но и то, насколько органично все её элементы сочетаются между собой.

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"Её настоящее достижение заключается в том, как все эти особенности и другие элементы работают вместе, создавая целостное, убедительное погружение в криминальную фантазию, которую трудно понять, пока не сыграешь сам", – отметил критик.

События GTA 6 разворачиваются в вымышленном штате Леонида. Главные герои – Джейсон Дюваль и Люсия Каминос – оказываются втянутыми в преступный заговор после неудачной сделки. По словам обозревателя IGN Люка Рейли, персонажи заметно отличаются от предыдущих протагонистов серии: их главной целью является побег от опасности, а не месть или создание преступной империи.

Рейли также сравнил структуру сюжета с несколькими сезонами престижного телесериала, отметив его развитие и неоднозначность персонажей.

В то же время не все аспекты игры получили безоговорочную похвалу. Обозреватель Kotaku Зак Звизен обратил внимание на несколько неудобное управление и проблемы с темпом повествования в поздних главах. Тем не менее он считает эти недостатки незначительными на фоне общих достоинств проекта.

Стандартная версия GTA 6 стоит 80 долларов, а Ultimate Edition – 100 долларов. По имеющимся данным, прохождение только основной сюжетной кампании может занять около 80 часов.

Игра официально выходит по всему миру 19 ноября, но её запуск в разных странах не синхронизирован по конкретному времени. Поэтому доступ к игре первыми получат жители стран Океании, Австралии, Новой Зеландии и стран Восточной Азии, где 19 ноября наступает на несколько часов раньше, чем в Европе и тем более в США. Украинцы получат доступ к игре менее чем через шесть часов с момента публикации этой статьи.

Rockstar Games решила не публиковать обзоры критиков заранее, установив эмбарго на их выход до момента релиза.

Еще больше интересного о GTA 6

Как писал УНИАН, предварительная загрузка GTA 6 стартовала в ночь на 10 ноября. Размер игры оказался очень большим: на PS5 для загрузки требуется около 210 ГБ, а на Xbox Series – более 225 ГБ. Датамайнеры обнаружили в файлах игры упоминания об апскейлере PSSR 2, режиме 120 Гц и многопользовательских функциях, а в сети уже появилась вероятная музыкальная тема главного меню.

Между тем выход GTA VI может вызвать настоящий "рабочий блэкаут" в США: согласно опросу, 39% геймеров планируют 19 ноября взять отпуск, 36% – больничный, а 32% – работать из дома, чтобы играть в новый хит. Экономисты оценивают возможные потери производительности примерно в $1 млрд, а некоторые компании даже временно приостанавливают работу из-за массовых запросов на выходные.

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