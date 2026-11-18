В то же время средства стратегической связи постоянно сопровождают главу Кремля во время поездок как по России, так и за границу.

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай с так называемой ядерным чемоданчиком, сообщают российские СМИ. В то же время это средство связи не является чем-то необычным для зарубежного визита: оно постоянно находится рядом с главой Кремля и сопровождает его во время поездок по миру.

Ядерный чемоданчик заметили российские СМИ, сопровождающие делегацию Кремля в Китае. Топ-пропагандист Евгений Попов обратил на нее особое внимание, уточнив у адъютанта Путина, который ее держал, является ли это именно той чемоданчиком.

"Это у вас ядерный чемоданчик? Тот самый?", – спросил Попов.

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Офицер ответил утвердительно, вызвав восторг у пропагандиста.

Отметим, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял российским СМИ, что все необходимые средства связи, в частности стратегической, всегда находятся рядом с российским диктатором – независимо от того, где он находится: в России или за рубежом.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, всегда находятся рядом с президентом", – пояснял представитель Кремля.

Так называемый ядерный чемоданчик традиционно носит офицер военно-морского флота России. Он известен под названием "Чегет" и позволяет передать приказ о применении ядерного оружия. В то же время такие устройства редко попадают в кадр.

Как ранее писал УНИАН, несмотря на ходящие слухи о том, что за Путиным действительно носят ядерный чемоданчик, агрессор уже давно перегнул палку со своим ядерным шантажом.

"За Путиным носят разные чемоданы, не только ядерные. И это, наверное, не потому, что он такой смелый. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

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