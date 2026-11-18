Минэнерго Украины призвало генерального директора МАГАТЭ отказаться от такого назначения.

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) назначит на должность руководителя направления ядерной энергетики российского чиновника, находящегося под санкциями Украины. Это решение уже вызвало критику со стороны украинских властей, пишет Bloomberg.

Алексей Ферапонтов, заместитель председателя российского органа ядерного регулирования "Ростехнадзор", займет должность нового заместителя генерального директора МАГАТЭ по вопросам ядерной энергетики. Он заменит Михаила Чудакова, который покинул венскую штаб-квартиру агентства после скандала в сентябре, вызванного его высказываниями о женщинах и представителях национальных меньшинств.

В 2023 году Украина ввела против Ферапонтова санкции за содействие полномасштабному вторжению России, в частности оккупации Запорожской атомной электростанции.

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"Назначение такого человека на одну из высших должностей в МАГАТЭ стало бы откровенным сговором с Россией с целью реализации её политики незаконного захвата украинских ядерных объектов и попыток легитимизировать их оккупацию", – заявили в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве призвали генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пересмотреть это решение.

Гросси отказался комментировать озабоченность Киева. Он претендует на пост генерального секретаря ООН в следующем году, а для избрания ему нужна единодушная поддержка всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.

Должность руководителя направления ядерной энергетики МАГАТЭ на протяжении почти всей 70-летней истории агентства занимали представители Советского Союза или России. Некоторые обозреватели надеялись, что отставка Чудакова на фоне продолжающейся войны против Украины станет достаточным основанием, чтобы нарушить эту традицию.

Сам Гросси заявил, что, назначая кого-либо на должность, он назначает "не страну и не определённую политику".

"В данном случае речь идет о специалисте с хорошо известной экспертизой в таких сферах, как ядерная безопасность, физическая защита ядерных объектов и других направлениях", – сказал он.

Министерство энергетики Украины выступило против возможного назначения россиянина, находящегося под санкциями, на должность заместителя генерального директора МАГАТЭ.

"Алексей Ферапонтов причастен к действиям российских государственных структур, направленным на легитимизацию незаконного захвата Запорожской АЭС и распространение на неё российского регуляторного контроля. К Алексею Ферапонтову применены персональные санкции Украины в соответствии с Указом Президента Украины", – говорится в заявлении.

Минэнерго призвало генерального директора МАГАТЭ отказаться от такого назначения.

"Россия демонстративно пренебрегает базовыми принципами ядерной и радиационной безопасности, нападая на ядерные объекты в Украине и захватывая их. Государство-агрессор не должно иметь дополнительных возможностей для влияния на деятельность международных институтов через своих представителей", – добавили в ведомстве.

Связи МАГАТЭ и России – другие новости

Ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте в интервью УНИАН заявлял, что МАГАТЭ поддерживает российскую дезинформацию и по сути поддерживает агрессора, тем самым ставя под угрозу ситуацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По его словам, МАГАТЭ проявляет предвзятость в отношении России, ведь заместителем генерального директора Агентства Рафаэля Гросси был бывший сотрудник "Росатома" и соорганизатор оккупации ЗАЭС Михаил Чудаков.

Также ранее УНИАН писал об опасности доступа инспекторов МАГАТЭ к украинским высоковольтным подстанциям. По оценкам украинских профильных аналитиков и энергетических экспертов, в центральном аппарате и исполнительной дирекции МАГАТЭ около 30% персонала составляют граждане РФ или выходцы из пророссийских кругов.

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