СМИ: Выводы о неконституционности ассоциации Цареву писали люди Медведчука

О том, что центр «Правовое государство» расположен в одном здании с «Украинским выбором» и его возглавляет Александр Задорожный, передают «Комментарии».

Задорожный вместе с Медведчуком принимал участие при разработке и внедрении политреформы 2004-го заметно урезавшей полномочия главы государства в пользу парламента.

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Кроме того, в состав экспертов «Правового государства» входит политолог Михаил Погребинский известный своими тесными связями с Виктором Медведчуком, а также экс-нардеп Степан Гаврыш, входивший в парламентскую фракцию СДПУ (о).

Стоит отметить, что Центр «правовое государство» расположен в здании ( г.Киев, ул.Красноармейская, д. 23-Б), на котором вывешена табличка проекта Виктора Медведчука «Украинский выбор».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Олег Царев опубликовал правовое заключение по вопросу соответствия норм Конституции Украины положениям проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в соответствии с которым ассоциация с ЕС невозможна без внесения изменений в Конституцию.