Если продавец откажется от верификации, OLX приостановит для него возможность пользоваться услугой доставки.

С 1 января 2027 года украинцы, продающие товары через OLX с использованием услуги "OLX Доставка", должны будут подтверждать личность через "Дию", сообщили в пресс-службе компании.

Верификация продавцов через "Дию" будет бесплатной и займет несколько минут. Пройти её по желанию можно будет уже с 1 декабря 2026 года. А с 1 января 2027 года она станет обязательной при подтверждении первого заказа с "OLX Доставкой".

Если продавец откажется от верификации, OLX приостановит для него возможность пользоваться услугой доставки. При этом учетная запись останется активной, а доступ к продажам с доставкой восстановят после подтверждения личности.

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Для покупателей новые правила ничего не меняют: им не нужно проходить дополнительную верификацию.

Если человек продает товары как физическое лицо-предприниматель и ФОП привязано к учетной записи OLX, принципы налогообложения для него не меняются. В то же время данные о продажах по сделкам с "OLX Доставкой" будут включены в ежегодный отчет OLX в Государственную налоговую службу.

Новые правила предусмотрены законом о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, который обязывает платформы идентифицировать продавцов, собирать информацию об их доходах и ежегодно передавать соответствующие данные в Государственную налоговую службу.

Согласно новым требованиям, OLX также будет выполнять функции налогового агента: удерживать налог в размере 10% с доходов продавцов, подлежащих налогообложению, и перечислять его в бюджет.

При этом для частных лиц, продающих собственные вещи, будет действовать порог в 2000 евро в календарный год. Если общая сумма продаж через "OLX Доставку" не превышает этот лимит, платформа не будет удерживать налог. Если же доход будет больше, то 10% будут взиматься только с суммы превышения. Например, если за год продавец получит от продажи вещей 2500 евро, налог будет начисляться на 500 евро, а не на всю сумму дохода.

"Если вы продаете ещё и на других маркетплейсах, налоговая служба может суммировать доход со всех площадок и начислить налог при превышении 2000 евро в год. Распределение продаж между платформами не избавит от налоговых обязательств", – предупредили в OLX.

Налог на доходы, полученные через цифровые платформы – главные новости

9 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы. Для граждан, получающих такие доходы, устанавливается специальный режим налогообложения: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В то же время законом предусмотрена льгота для мелких продавцов: если годовой доход от продажи товаров через цифровые платформы не превышает эквивалент 2 тыс. евро (более 100 тыс. грн), такой доход не будет облагаться налогом.

В октябре президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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