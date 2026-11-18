Причиной ограничений являются последствия вражеских атак на энергосистему.

Завтра, 19 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений (от 0,5 до 3 очередей, что соответствует продолжительности отключений от 2 до 12 часов). Для промышленности предусмотрены графики ограничения мощности.

"Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – отметили в пресс-службе.

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Ситуация в энергетике Украины

18 ноября из-за повреждения оборудования в результате атак РФ в Сумской, Харьковской и Полтавской областях были вынужденно применены аварийные отключения. Кроме того, из-за российских ударов были зафиксированы новые отключения электроэнергии в восьми областях.

17 ноября в Киеве в результате ночной атаки России были повреждены тепловые магистрали на Северном и Южном мостах. Из-за этого часть потребителей трех районов перевели на резервное теплоснабжение.

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