Петиция с требованием отменить сериал уже собрала более 100 000 подписей.

Тысячи католиков протестуют и требуют отмены нового сериала Netflix "Тело" (The Body), называя его "богохульным" и антикатолическим.

Как пишет Independent, драма о взрослении "Тело" (The Body) вышла 11 ноября и стала одним из самых просматриваемых проектов стримингового сервиса в этом месяце месяц. Однако тысячи зрителей пришли в ярость из-за контента, и петиция с требованием отменить сериал уже собрала более 100 000 подписей.

Этот сериал из восьми эпизодов, в жанре подростковой психологической драмы с элементами "католического хоррора", рассказывает о группе школьниц. Они устраивают шуточный сатанинский ритуал, в ходе которого в качестве "девственной жертвы" предлагают одну из своих одноклассниц (София Уайли).

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Однако после того, как девочка впадает в кому, у остальных героинь начинают появляться видения – пугающе похожие на пророческие, – что провоцирует массовую истерию во всей школе.

Авторы петиции заявляют, что "Netflix принес в дома христиан то, что ни один родитель не захотел бы туда пустить" и призывают подписать ее и "отменить сериал, пока он не попал в еще большее число христианских семей".

При этом создательница сериала Куинн Шепард рассказывала изданию Variety, что создатели "Тела" "с большим уважением относятся к вере, но критически – к системе".

Она добавила, что работа над "Телом" "неожиданным образом помогла исцелить" ее отношения с верой – "настолько, что теперь я могу сесть рядом с более религиозными родственниками и вести с ними по-настоящему глубокие, осмысленные разговоры на эту тему".

Ранее стало известно, что Netflix анонсировал долгожданный спин-офф сериала "Очень странные дела".

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