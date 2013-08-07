Золотовалютные резервы тают: в июле минус $526 миллионов

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ), по предварительным данным, в июле снизились на 2,3% или на 526 млн долл., и на 1 августа составили 22,719 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 7,4% или на 1,827 млрд долл.

По теме: Дыра в госбюджете только за первое полугодие увеличилась втрое

«На изменение размера резервов преимущественно повлияли выплаты по облигациям госзайма в сумме 606 млн долл. США и погашение очередного транша кредита МВФ в размере 403 млн долл. США в эквиваленте, которые частично были компенсированы поступлениями от продажи государственных ценных бумаг в сумме 314 млн долл. США», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что в июле Нацбанк не выходил на межбанковский валютный рынок.