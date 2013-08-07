У Путина отреагировали на решение Обамы: Мы разочарованы...

Москва разочарована решением администрации США отменить запланированную на начало сентября встречу президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы в Москве - ситуация с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом создана не Москвой, заявил журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы разочарованы решением администрации США отменить планируемый на начало сентября визит Обамы в Москву. Ясно, что это решение связано с созданной отнюдь не нами ситуацией с сотрудником американских спецслужб (Эдвардом) Сноуденом", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джея Карни заявил, что двусторонняя встреча президентов США и РФ в сентябре отменена из-за отсутствия прогресса по повестке дня.