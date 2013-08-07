Украина планирует начать переговоры с РФ по Roshen до конца недели

Министерство экономического развития и торговли ожидает, что переговоры о возобновлении поставок кондитерской продукции производства украинской корпорации Roshen могут начаться до конца текущей недели или в начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабинета министров заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

«Мы ожидаем, что переговоры начнутся в конце этой или в начале следующей недели», - сказал Максюта.

Ранее ассоциация «Укркондпром» выразила надежду, что на этой неделе состоятся российско-украинские переговоры по вопросу возобновления поставок кондитерских изделий Roshen в Российскую Федерацию. Как ожидалось, переговоры должны были начаться в понедельник, 5 августа. Однако российская сторона заявила о том, что никаких переговоров на эту дату не планировала.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

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30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Тогда же Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора, в котором просила о немедленной встрече для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию Российской Федерации.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В начале августа сразу несколько стран - импортеров продукции Roshen, в числе которых Беларусь, Молдова, Казахстан и Таджикистан, заявили об отсутствие претензий к производителю. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты выразили мнение, что ситуация вокруг поставок продукции корпорации на российский рынок имеет явный политический подтекст.