Немецкая железная дорога продолжает вести бизнес в РФ.

DB Cargo, дочерняя структура немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, продолжает вести бизнес в Российской Федерации. Российские железные дороги могли прямо или косвенно получить от неё сотни миллионов евро, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на годовые отчёты компании.

DB Cargo – международная транспортно-логистическая компания, отвечающая за железнодорожные грузовые перевозки. Ей принадлежит ООО "ДБ Карго Руссия" (DB Cargo Russija). Через последнюю компанию с 2022 года прошло почти 400 миллионов евро, причем львиную долю этих средств получили "операторы железнодорожной сети" и российские контрагенты.

"ДБ Карго Руссия" основана в 1999 году. Компания открыто ведет бизнес в России. В мае российское министерство транспорта внесло компанию в недавно созданный государственный реестр экспедиторов.

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"ДБ Карго Россия" организует перевозки, выкупая транспортные мощности у железнодорожного оператора. Чаще всего – через посредника, компанию UTLC – совместное предприятие государственных концернов "Российские железные дороги", "Белорусская железная дорога" и "Казахстан темир жолы".

Журналисты отмечают, что точно определить сумму платежей компании в адрес российской железной дороги за пользование инфраструктурой невозможно. Однако ориентировочно речь идет о нескольких сотнях миллионов евро, поступивших напрямую или опосредованно.

В сентябре 2024 года DB Cargo заявляла, что транзитные перевозки не подпадают под эмбарго ЕС и соответствуют условиям санкций. После этого компания реорганизовала внутреннюю структуру: теперь перевозки в "ДБ Карго Руссия" заказывает не DB Cargo Eurasia GmbH в Берлине, а DB Cargo Transasia в Шанхае. Такой подход можно расценить как обход санкций, а компаниям DB Cargo могут грозить ощутимые последствия, отмечают юристы.

Санкции против России – последние новости

16 ноября ЕС ввел дополнительные санкции против 12 физических и 101 юридического лица, причастных к финансированию войны России против Украины и поддержке российского "теневого флота". В частности, в санкционные списки добавлены почти 50 российских банков и финансовых институтов.

В сентябре представители Евросоюза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 тысячи физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов по просьбе Франции и Люксембурга.

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