В результате атаки погибла продюсер Первого городского телеканала Кристина Лысенко.

В Одессе 19 ноября объявлен Днем траура в связи с гибелью четырех человек в результате сегодняшних атак дронов на город. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"19 ноября в Одессе объявлен Днем траура с целью почтения памяти погибших в результате массированной атаки на город, произошедшей 18 ноября. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", – заявили в мэрии.

В Одесской городской военной администрации сообщили, что в результате трех атак России по историческому центру погибли четыре человека, по меньшей мере 17 пострадали. Повреждены 14 домов, выбито более трехсот окон в квартирах и подъездах, повреждены двери, балконы и крыши. Сейчас продолжается ликвидация последствий атак.

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Также стало известно, что среди погибших – продюсер Первого городского телеканала Кристина Лысенко. Она стала жертвой атаки первого дрона. Об этом сообщили коллеги женщины.

"Страшный день, который мы не можем принять. Во время первой утренней атаки погибла наша Крис… Кристина Лысенко, многолетняя координатор, администратор, продюсер Первого городского", – говорится в заявлении телеканала.

По словам журналистов, женщина шла на работу по улице Европейской, на которой произошел мощный взрыв. До офиса телеканала ей оставалось пройти три квартала. Отмечается, что продюсер всегда приходила на работу первой, она была "опорой", вокруг которой держалось всё и все.

"Она была человеком с крепким характером и большим, добрым, справедливым сердцем. Боролась за каждого, кого бросили, обидели, обделили. Она любила лошадей и спасала кошек. На работе ее ждала спасенная во время июльского обстрела кошка Мавка, для которой она тщательно искала новую семью. Теперь это – на нас…" – добавили журналисты.

Как уточнили УНИАН на телеканале, Лисенко было 39 лет, у нее остались родители.

Атака на центр Одессы: что известно

Как писал УНИАН, утром 18 ноября россияне трижды нанесли удары по центру Одессы. В результате атак погибли четыре человека, сообщалось почти о десятке раненых.

Оккупационная армия нанесла серию ударов по историческому центру – произошли пожары и разрушения в пределах охранной зоны ЮНЕСКО. Так, в результате попадания на улице Европейской погибли три человека, среди которых – две женщины и мужчина. Еще как минимум пять человек в этом месте получили ранения.

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