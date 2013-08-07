Украинские альпинисты поднимутся на Эльбрус в память о погибших в Пакистане

Украинские альпинисты в знак памяти о погибших в Пакистане харьковских альпинистах осуществят восхождение на самую высокую точку Европы, гору Эльбрус.

Об этом сообщили УНИАН в Харьковском альпклубе.

Экспедиция на Кавказ отправилась из Харькова 3 августа. Это ежегодное мероприятие проводится в одиннадцатый раз.

Участники экспедиции осуществят двухдневный поход по долинам Кавказа, минуют два перевала и, пройдя акклиматизацию, придут в базовый лагерь с северной стороны Эльбруса. После суток отдыха альпинисты поднимутся на высоту 3900 м, где будет организован штурмовой лагерь. После проведения снежно-ледовых занятий и еще одного акклиматизационного подъема на высоту 4500 м, ориентировочно 11 августа, альпинисты осуществят восхождение на восточную вершину Эльбруса, высота которой 5621 м.

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Основными организаторами всегда были выдающиеся харьковские альпинисты - Игорь Свергун, который был убит боевиками в Пакистане, и Сергей Бершов.

«В связи с трагической гибелью в базовом лагере И.Свергуна, Б.Кашаева и Д.Коняева решено это ежегодное массовое восхождение на Эльбрус посвящать памяти погибших альпинистов», - отметили в альпклубе.

Кроме того, в ознаменование 70-й годовщины освобождения Харькова от фашистов на вершине Эльбруса будет поднят флаг города Харькова, который планировалось занести на Нанга-Парбат (8125 м).

В экспедиции принимают участие 36 человек различной альпинистской квалификации и возраста. «Не все планируют дойти до вершины, некоторые ограничат себя подъемом в базовый или штурмовой лагерь. Организацией экспедиции в части обеспечения базового лагеря активно занимается также Тамара Свергун и 13-летний сын Игоря – Егор», - отметили в альпклубе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов, которые поднимались на гору Нанга-Парбат. Погибли 9 альпинистов, из них трое - украинцы (Сергей Свиргун, Бадави Кашаев, Дмитрий Коняев), и местный гид-проводник.

Ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая группировка, близкая к пакистанскому крылу Талибана.